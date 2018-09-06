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  3. 06 Eylül 2018 13:15

Kamyon alt geçide takıldı

İstanbul Bayrampaşa Maltepe’de yüksekliği hesaplayamayan kamyon alt geçide takıldı. Kamyondaki yük yola savrulurken, yol trafiğe kapandı. (İHA)

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