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  3. 25 Nisan 2017 13:50

Kamyon kasasında 60 göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 60 göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Çöpten hırsız çıktı!
Çöpten hırsız çıktı
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Çocukların ölümüne eğlencesi kamerada !
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