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  4. Kamyon şarampole uçtu: 5 ölü

Kamyon şarampole uçtu: 5 ölü

Ağrı'da bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

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