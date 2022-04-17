Anasayfa Video Galeriler Gündem Kamyon şarampole uçtu: 5 ölü Kamyon şarampole uçtu: 5 ölü 17 Nisan 2022 Pazar Saat: 15:55 Ağrı'da bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625c0e40faaa384d88331c73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 34 katlı binada yangın paniği Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun final etabı iptal edildi Bodrum'da ormanlık alanda yangın Nesli tehlike altındaki porsuk Tunceli'de görüntülendi Kılıçdaroğlu: ''Devletin içine çöreklenen kişileri çıkarmamız lazım'' Kayıp Alzheimer hastası 4 gün sonra bulundu Markette taciz anları kamerada! İfadesi pes dedirtti Üyelik karşılığı erzak dağıtan DEVA Partisi tepki çekti Fatih Çıtlak'ın zikir görüntüleri sosyal medyayı salladı