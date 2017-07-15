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  3. 15 Temmuz 2017 00:15

Kamyon trafikteki araçların arasına daldı: Yaralılar var

Şanlıurfa’da kamyon, iki otomobile çarptı. Otomobillerde bulunan 4 kişi yaralanırken, kamyon sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

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