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  3. 12 Nisan 2017 19:50

Kamyon viyadükten aşağı devrildi: O anlar kamerada

Çin’de kontrolden çıkan kamyon viyadükten aşağı devrildi, o anlar saniye saniye kaydedildi.

Video Galeri
Yeni çevre yolunda dikilen ağaçların bir bölümü kurudu
Yeni çevre yolunda dikilen ağaçların bir bölümü kurudu
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İstanbul semalarında leylek alarmı
İstanbul semalarında leylek alarmı
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Körfez eski belediye başkanına silahlı saldırı
Körfez eski belediye başkanına silahlı saldırı
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Erdoğan'dan Erzurum'da Kılıçdaroğlu'na fıkralı eleştiri
Erdoğan'dan Erzurum'da Kılıçdaroğlu'na fıkralı eleştiri
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Beykoz'da çocuklar temiz bir çevre için sokakta
Beykoz'da çocuklar temiz bir çevre için sokakta
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanser hastalarına müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanser hastalarına müjde!