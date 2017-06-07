  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 07 Haziran 2017 18:15

Kamyoncu ile motosikletlinin ağız dalaşı kamerada

YALOVA’da motosiklet sürücüsü ile aniden önüne çıkarak kontrolsüz dönüş yapan kamyon sürücüsüyle 4 dakika boyunca tartıştı. Sosyal medyaya yüklenen görüntüler paylaşma rekoru kırdı.

Video Galeri
Parmak delmeden kanda anlık glikoz ölçümü yapılabiliyor
Parmak delmeden kanda anlık glikoz ölçümü yapılabiliyor
Video Galeri
Fransadaki çekiçli ve silahlı saldırganın görüntüleri yayınlandı
Fransadaki çekiçli ve silahlı saldırganın görüntüleri yayınlandı
Video Galeri
Akaryakıt tankeri patladı: 2 yaralı
Akaryakıt tankeri patladı: 2 yaralı
Video Galeri
Ramazan geldi küncülü helva piyasaya çıktı
Ramazan geldi küncülü helva piyasaya çıktı
Video Galeri
Bankada güvenlik görevlisi gişe görevlisini vurdu
Bankada güvenlik görevlisi gişe görevlisini vurdu
Video Galeri
Zarif, Ankara'da
Zarif, Ankara'da