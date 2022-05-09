Anasayfa Video Galeriler Gündem Kamyonet kasasında açık et taşımışlardı: Ankara'daki akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme Kamyonet kasasında açık et taşımışlardı: Ankara'daki akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme 09 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 20:10 Ankara Polatlı'da kamyonet kasasında açık olarak et taşınması skandalıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62794b0998ae6c04352f4ed3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan konuşurken, Bakan Nureddin Nebati'nin hali olay oldu Nikahta ilginç anlar! Gelin damadı yerden yere vurdu Rus büyükelçiye kırmızı boyalı protesto İki çocuk annesi anneler gününde intihar etti Kayalıklardan denize atladı, ölümden döndü Arka Sokaklar dizisinde ''göçmen'' ifadesi sansürlendi Orman yangınında yok olan cennet küllerinden yeniden doğdu Özdağ'dan İçişleri Bakanı Soylu'yu kızdıracak sözler: ''Anneciğim diye dolaşıyordu'' Ankara'da mide bulandıran rezalet kamerada