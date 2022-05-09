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  4. Kamyonet kasasında açık et taşımışlardı: Ankara'daki akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme

Kamyonet kasasında açık et taşımışlardı: Ankara'daki akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme

Ankara Polatlı'da kamyonet kasasında açık olarak et taşınması skandalıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

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