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Kamyonet kasasında balık istifi yolculuk

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İstanbul Ümraniye'de açık aksa kamyonetin kasasında yolculuk eden bir grup kameraya yansıdı. Kamyonetteki kişilerin seyir halindeyken ayağa kalkarak yer değiştirmesi dikkat çekti.

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