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  3. 17 Kasım 2020 13:40

Kamyonet sürücüsüne solmuş Türk bayrağı cezası

Düzce'de trafik ekipleri, tavanının üzerinde yıpranmış ve rengi solmuş Türk bayrağı bulunan kamyonet sürücüsüne 132 lira ceza kesti.

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