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  3. 28 Haziran 2019 22:55

Kamyonete arkadan çarpan otomobil alev topuna döndü: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde karşı şeride geçmeye çalışan kamyonete arkadan çarpan otomobil alev topuna döndü. Kazada 4 kişi yaralanırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamarasına saniye saniye yansıdı. Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine doğru ilerleyen...

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