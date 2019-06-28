Kamyonete arkadan çarpan otomobil alev topuna döndü: 4 yaralı
28 Haziran 2019 22:55
Kamyonete arkadan çarpan otomobil alev topuna döndü: 4 yaralı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde karşı şeride geçmeye çalışan kamyonete arkadan çarpan otomobil alev topuna döndü. Kazada 4 kişi yaralanırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamarasına saniye saniye yansıdı. Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine doğru ilerleyen...