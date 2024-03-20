Anasayfa Video Galeriler Gündem Kamyoneti ite ite çaldı, böyle yakalandı Kamyoneti ite ite çaldı, böyle yakalandı 20 Mart 2024 Çarşamba Saat: 09:45 Güncelleme: 20 Mart 2024 Çarşamba 09:45 Mersin'de çaldığı kamyoneti ite ite akaryakıt istasyonuna götüren hırsız polis tarafından yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fa86110322ac4845094b03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Farah Zeynep Abdullah'tan oryantal şov Anahtar teslim töreninde ilginç anlar: Depremzede ''görmedik'' dedi, Bakan müdahale etti Bir suç örgütü daha çökertildi; 100'den fazla gözaltı var Yine bir kuyumcu ve yine bir kâr payı dolandırıcılığı iddiası PKK'nın Irak'taki inlerine gece yarısı operasyonu İstanbul trafiğinde akıl almaz tehditler: ''50 tane dosyam var!'' İğrenç taciz infial yaratmıştı! Tacizci yakalandı İstanbul'da korkunç kaza: Otobüs durağına çarparak takla attı Meteoroloji uyarmıştı; çığ düştü, ekipler alarm durumuna geçti