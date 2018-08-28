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  3. 28 Ağustos 2018 21:25

Kamyonetin üzerindeki motosiklette şaşırtan görüntü

Ordu’da, seyir halindeki bir kamyonetin üstündeki motosikletin koltuğunda seyahat eden vatandaş, görenleri şaşırttı. Altınordu ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir kamyonetin üstündeki motosikletin sürücü koltuğunda seyir halindeki bir vatandaş dikkat çekti. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, motosiklet üzerindeki vatandaşın güvenlik tedbiri almadan yolculuk...

Bilgin Pro
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