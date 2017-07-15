SON DAKİKA
MECLİS'TE GERGİN 15 TEMMUZ; ERDOĞAN'I PROTESTO ETTİLER - CANLI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 15 Temmuz 2017 12:45

Kamyonlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçti

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde askeri araçların kışlalardan çıkışını engelleyen ve sembol olan kamyonlar dev Türk bayrakları ile kornalar çalarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti.

Video Galeri
15 Temmuz Şehitler Köprüsüne yoğun güvenlik önlemi
15 Temmuz Şehitler Köprüsüne yoğun güvenlik önlemi
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalından Mehmete ağıt türküsü
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalından Mehmete ağıt türküsü
Video Galeri
Hainlere tek başına kafa tutan Safiye Bayat bir yıl sonra aynı yerde
Hainlere tek başına kafa tutan Safiye Bayat bir yıl sonra aynı yerde
Video Galeri
Şov yapayım derken adam öldürdü
Şov yapayım derken adam öldürdü
Video Galeri
15 Temmuz Destanına muhteşem klip
15 Temmuz Destanına muhteşem klip
Video Galeri
Darbeci hainlerin TRT Radyo binasının işgal etme anı kamerada
Darbeci hainlerin TRT Radyo binasının işgal etme anı kamerada