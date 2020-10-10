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  3. 10 Ekim 2020 11:45

Kamyonu öyle bir park etti ki, izleyenler hayrete düştü!

Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi'nde çekildiği iddia edilen görüntülerde, yağmurda ıslanan yolda süratli şekilde seyreden bir kamyon aniden kaymaya başlıyor.

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