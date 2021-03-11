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Kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Brezilya’da kamyonun motosikletli çifte çarpması sonucu eşi ölen adam, kamyon sürücüsünün kaçmasını önlemek için 32 kilometre boyunca kamyonun kapısında asılı kaldı.

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