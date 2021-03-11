Anasayfa Video Galeriler Gündem Kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı Kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı 11 Mart 2021 Perşembe Saat: 09:55 Brezilya’da kamyonun motosikletli çifte çarpması sonucu eşi ölen adam, kamyon sürücüsünün kaçmasını önlemek için 32 kilometre boyunca kamyonun kapısında asılı kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6049beed0937111dd527fec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'a ''parsel parsel satıyor'' suçlaması! İstanbul'da ''kemerli manyak'' kamerada! Erdoğan'dan aynı soruya 2 ayrı yanıt Sadakatsiz'de Asya'dan sürpriz hamle Şoke eden görüntüler! 15 kişilik grubun saldırısına uğradı Zeki Müren'in hatırası bu binada yaşıyor Kısıtlamayı delen alkollü sürücüyü bahaneleri kurtaramadı Karamollaoğlu İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı