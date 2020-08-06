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  3. 06 Ağustos 2020 15:55

Kamyonun paramparça olduğu kaza kamerada

İstanbul Avcılar'da kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kamyonun, parçalandığı kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.

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