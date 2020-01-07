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  3. 07 Ocak 2020 12:10

Kan davası cinayetinde şoke eden detay

Batman Otogarı'nda 18 ve 15 yaşındaki 2 kardeşin öldürdüğü 20 yaşındaki genç ile ilgili görülen cinayet davasınbda iddianame tamamlandı. İddianamede, 2 kardeş ile babaları hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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