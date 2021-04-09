Anasayfa Video Galeriler Gündem Kan donduran aile cinayetinde yeni gelişme Kan donduran aile cinayetinde yeni gelişme 09 Nisan 2021 Cuma Saat: 13:00 Eskişehir'de İlkay-Emel T. çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk’u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan zanlının yargılanmasına başlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607025d93a8a482f850dc993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 4 gözle beklediğimiz yerli koronavirüs aşısında beklenen haber geldi Sosyal medya fenomenine ölüm tehdidi: ''Tecavüz edip parçalarını ormana atacağız'' Sıfır kilometre aracı hasarlı çıkınca Türkiye’yi bu yazıyla dolaştı! Minibüse çarpan cipin takla atma anı kamerada Markette filmleri aratmayan soygun girişimi İzmir'de askeri eğitim uçağı denize düştü! ''Pes'' dedirten ''ölümüne'' sahtekarlık! Testi pozitif çıkanlar sokakta böyle geziyor! Emekli Tümamiral bildiriye neden imza atmadığını açıkladı Esra Dermancıoğlu'nun aldatma itirafı sosyal medyayı salladı