Anasayfa Video Galeriler Gündem Kan donduran cinayet: 85 yaşındaki kadın evinde katledildi Kan donduran cinayet: 85 yaşındaki kadın evinde katledildi 07 Ocak 2024 Pazar Saat: 21:40 Güncelleme: 07 Ocak 2024 Pazar 21:40 Manisa'da tek başına yaşayan 85 yaşındaki bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü halde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659af02dbb175b9aa305a903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin ''çok özel'' ormanı: Bu ormana girebilmenin tek bir şartı varTürkiye'nin ''çok özel'' ormanı: Bu ormana girebilmenin tek bir şartı var Depremzedelerin kaldığı prefabrik ev yandı, 2 çocuk hayatını kaybetti Ankara’da zincirleme kabus: 26 araç birbirine girdi TOGG'un yeni modeli ortaya çıktı Yeniden Refah Partisi ittifak kararı için tarih verdi Burası İsviçre değil Türkiye! Taş evlerin kış manzarası büyüledi İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem Pes! Minibüste sucuk yıkarken kameraya yakalandılar Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem