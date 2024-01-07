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  4. Kan donduran cinayet: 85 yaşındaki kadın evinde katledildi

Kan donduran cinayet: 85 yaşındaki kadın evinde katledildi

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Manisa'da tek başına yaşayan 85 yaşındaki bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü halde bulundu.

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