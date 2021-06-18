Anasayfa Video Galeriler Gündem Kan donduran detay: Tabancayla vurduğu lise öğrencisinin başında ölmesini beklemiş Kan donduran detay: Tabancayla vurduğu lise öğrencisinin başında ölmesini beklemiş 18 Haziran 2021 Cuma Saat: 19:15 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ccc69d74f4b41e5f6c6bd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Olası Marmara Depremi için uykularımızı kaçıracak uyarı Kanal İstanbul arazisi ''ilk temel'' için hazırlanıyor Ölümüne hırsızlık kamerada! Görenler ağzı açık izledi HDP İzmir il binası saldırganı tutuklandı PTT'de yeni dönem başladı: Kargolar böyle dağıtılacak Teyzesinin evinde yakaladığı erkek arkadaşına kabusu yaşattı Türkiye'de korona virüs araştırması: Bu şikayetler kadınlarda 4 ay, erkeklerde 5 ay sürüyor Tekirdağ'da müsilaj belası geri döndü Türkiye'de bir kırmızı alarm daha: Aileler çocukları için hastanelere koşuyor!