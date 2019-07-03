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  3. 03 Temmuz 2019 18:50

Kan donduran görüntü ! Polis, bıçaklı saldırgana kurşun yağdırdı

ABD'de elinde bıçak olan bir şüpheli, gözaltına alınmamak için polise direndi. Polise saldıran şüpheliyi, diğer polisin vurduğu anlar kameraya yansıdı.

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