  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kan donduran görüntüler: Küçük çocuk havuzda herkesin gözü önünde boğuldu

Kan donduran görüntüler: Küçük çocuk havuzda herkesin gözü önünde boğuldu

Çin'de bir havuzda yaşanan korkunç olayın görüntüleri izleyenlerin kanını dondurdu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kendi cenazesinde konuşup soruları yanıtladı
Uçakta ilginç anlar: Sarhoş yolcu uçağı birbirine kattı
Kemal Kılıçdaroğlu'na ''14. cumhurbaşkanımız'' dedi, salonda alkış koptu
Kediye tekme kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Başıboş sokak köpeği kız çocuğunun kabusu oldu
Evlatlarımızı şehit eden hainler böyle öldürüldü! Görüntüler ortaya çıktı
Annesi ''tacizci'' dedi, oğlu öldüresiye dövdü
Konserde sahneye çıkıp, Bakan'ın gözünün içine bakarak bağırdı
Düğünde yüreklerin ağızlara geldiği anlar! Meşale elinde patladı