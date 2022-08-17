Anasayfa Video Galeriler Gündem Kan donduran görüntüler: Küçük çocuk havuzda herkesin gözü önünde boğuldu Kan donduran görüntüler: Küçük çocuk havuzda herkesin gözü önünde boğuldu 17 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 22:30 Çin'de bir havuzda yaşanan korkunç olayın görüntüleri izleyenlerin kanını dondurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fd41d4ddae0a795e7d9473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kendi cenazesinde konuşup soruları yanıtladı Uçakta ilginç anlar: Sarhoş yolcu uçağı birbirine kattı Kemal Kılıçdaroğlu'na ''14. cumhurbaşkanımız'' dedi, salonda alkış koptu Kediye tekme kavgasında ortalık savaş alanına döndü Başıboş sokak köpeği kız çocuğunun kabusu oldu Evlatlarımızı şehit eden hainler böyle öldürüldü! Görüntüler ortaya çıktı Annesi ''tacizci'' dedi, oğlu öldüresiye dövdü Konserde sahneye çıkıp, Bakan'ın gözünün içine bakarak bağırdı Düğünde yüreklerin ağızlara geldiği anlar! Meşale elinde patladı