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  3. 17 Eylül 2020 17:10

Kan donduran olay! Evlilik hazırlığı yaptığı kadını ve annesini öldürüp, intihar etti

Video Galeri
Bahçeli ''kapatılmalı'' demişti, sağlık çalışanları siyah kurdele taktı
Bahçeli ''kapatılmalı'' demişti, sağlık çalışanları siyah kurdele taktı
Video Galeri
Türkiye'deki aşı denemeleri başladı, ilk aşı onlara yapılıyor
Türkiye'deki aşı denemeleri başladı, ilk aşı onlara yapılıyor
Video Galeri
Halil Sezai'nin darp olayında yen igörüntüler ortaya çıktı
Halil Sezai'nin darp olayında yen igörüntüler ortaya çıktı
Video Galeri
İstanbul'da dehşet! Erkek arkadaşını sokak ortasında bıçakladı!
İstanbul'da dehşet! Erkek arkadaşını sokak ortasında bıçakladı!
Video Galeri
Esenyurt'ta değnekçi terörü
Esenyurt'ta değnekçi terörü
Video Galeri
İstanbul'da dehşet! Erkek arkadaşını sokak ortasında bıçakladı!
İstanbul'da dehşet! Erkek arkadaşını sokak ortasında bıçakladı!
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