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  4. Kan donduran olay: Köpek besleme meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü

Kan donduran olay: Köpek besleme meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yaşanan olay kan dondurdu. Komşusu köpek beslediği için tartışma çıkaran şahıs komşusunu eşini ve kızını öldürdü.

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