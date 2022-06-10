Anasayfa Video Galeriler Gündem Kan donduran olay: Köpek besleme meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü Kan donduran olay: Köpek besleme meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü 10 Haziran 2022 Cuma Saat: 20:00 İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yaşanan olay kan dondurdu. Komşusu köpek beslediği için tartışma çıkaran şahıs komşusunu eşini ve kızını öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a378ad6e0fbf493223cdb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın mitingi hakkında bomba iddia... Ali Babacan'a ''Hakkımı helal etmiyorum'' tepkisi Nadir görülen beyaz yunusların dansı böyle görüntülendi Nakliyeci çetesi çökertildi Yangında can pazarı! Çatıda mahsur kaldılar Bakan Nebati'ye Nebati'ye çok sert eleştiri: ''O beyin sende yok!'' Toprak Mahsulleri Ofisi'nden buğday açıklaması Erdoğan köfteci çifti görünce konvoyunu durdurdu TEM Otoyolu savaş alanına döndü!