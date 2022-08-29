Anasayfa Video Galeriler Gündem Kan donduran olay: Suriye uyruklu kişi dehşet saçtı Kan donduran olay: Suriye uyruklu kişi dehşet saçtı 29 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 21:35 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Suriye uyruklu kişi girdiği dükkanda adeta dehşet saçtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630d06e8d950ae14957cf843" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında ilginç anlar: Kedi, yorumcuyu patiledi Bensu Soral ve Edis'in sarmaş dolaş halleri düğünün önüne geçti Emeklinin çilesi bitmiyor: Emekli promosyonu için bankalara akın ettiler Sanayi sitesinde korkutan patlama Okullar açılıyor, harcamalara dikkat Okullar açılıyor, harcamalara dikkat Abdullah Gül'ü kızdıran ''Anıtkabir'' iddiası Gülşen cezaevinden tahliye edildi e-Devlet'ten başvurdu: İsmini Ghezzal olarak değiştirecek