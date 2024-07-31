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Kan donduran olay: Yolcu, minibüs şoförünün kulağını koparttı

Hatay'da yolcu ve minibüs şoförü arasında ''lan'' kelimesi yüzünden yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Yolcu, şoförün kulağını ısırarak kopardı.

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