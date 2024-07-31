Anasayfa Video Galeriler Gündem Kan donduran olay: Yolcu, minibüs şoförünün kulağını koparttı Kan donduran olay: Yolcu, minibüs şoförünün kulağını koparttı 31 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 10:06 Hatay'da yolcu ve minibüs şoförü arasında ''lan'' kelimesi yüzünden yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Yolcu, şoförün kulağını ısırarak kopardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a9e28f76cff976420f7e83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu Nursel Ergin boşandığı eşiyle dudak dudağa pozlarla aşk tazeledi Defne Samyeli'nin buz gibi küvette zor anları kamerada İzmir'de sır cinayet: Evinde kendi tüfeğiyle öldürüldü İstanbul'da iş yeri kurşunlayan çeteye operasyon: Gözaltılar var Bu da SMS vahşeti: Kız arkadaşına attığı SMS için öldürüp, videosunu çekti Ev sahibi kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı Urla'da orman yangını 2'nci gününde, evler tahliye edildi Telefonundan terör örgütü fotoğrafları çıkan kızdan ilginç savunma