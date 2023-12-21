Anasayfa Video Galeriler Gündem Kan donduran vahşet: Öldürüp sobada yaktı Kan donduran vahşet: Öldürüp sobada yaktı 21 Aralık 2023 Perşembe Saat: 07:45 Güncelleme: 21 Aralık 2023 Perşembe 07:45 Çankırı'da gece yarısı işlenen korkunç cinayette bir kişinin babasını öldürdükten sonra cansız bedenini sobada yaktığı ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6583c2f3b298181bf9071563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak ortasında çatışma! Çok sayıda gözaltı var 35 aracın camını patlatıp kayıplara karıştılar Tohumluk Vakfı’ndan tarihe not düşen eser: 100. Yılda 100 Kahraman Yılbaşı gecesinin vazgeçilmezi kuruyemişin fiyatı uçtu En Pahalı Moda Çekimi Halil Umut Meler'in suçladığı Emre Belözoğlu'ndan ilk açıklama Türkiye'nin 400 konaklı açık hava müzesi böyle görüntülendi 10 Kasım'da Atatürk’e hakaret yağdırmıştı; savunması ''pes'' dedirtti Doğalgaz patlaması binanın duvarlarını yıktı