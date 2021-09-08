Anasayfa Video Galeriler Gündem Kanada Başbakanı taşlı saldırıya uğradı Kanada Başbakanı taşlı saldırıya uğradı 08 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 16:40 Kanada'da yaklaşan seçimler öncesi tura çıkan Başbakan Justin Trudeau, aracına bineceği sırada taşlı saldırıya uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6138bd4fb57a813c9725b033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin konuştuğu falaka olayında yeni detaylar Mersin'de yetişiyor, Amerikan askerlerine gönderiliyor: Tanesi 30 lira Başıboş köpekler 2 çocuğa dehşeti yaşattı Yaşlı adam ormanda hayatının şokunu yaşadı! O anlar kamerada Kafeteryanın hayaleti kamerada! Tüyler ürperten görüntü! Dikkat! Kira fiyatları uçarken, ev sahibinizle her an davalık olabilirsiniz Masumlar Apartmanı yeni sezon fragmanı yayınlandı İstanbul'da faciaya 1 milimetre kaldı! İki tren kafa kafaya durdu Tonlarca balık kıyıya vurdu! Kovasını alan sahile akın etti