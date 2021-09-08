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Kanada Başbakanı taşlı saldırıya uğradı

Kanada'da yaklaşan seçimler öncesi tura çıkan Başbakan Justin Trudeau, aracına bineceği sırada taşlı saldırıya uğradı.

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