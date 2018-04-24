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  3. 24 Nisan 2018 00:10

Kanada’da bir araç yayaların arasına daldı: 9 ölü

Kanada’nın Toronto kentinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucunda 9 kişinin öldüğü 16 kişinin yaralandığı açıklandı. Saldırganın tutuklandığı kaydedildi. (İHA)

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