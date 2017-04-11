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  3. 11 Nisan 2017 16:50

Kanadada kullanılan oylar Türkiyeye getirildi

Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması kapsamında Kanada’da kullanılan oylar, çuvallarla Türkiye'ye getirildi. THY uçağı ile Toronto ve Vancouver’dan getirilen 8 çuval dolusu oy, Ankara'ya gönderilecek.

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