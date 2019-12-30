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  3. 30 Aralık 2019 14:25

Kanal İstanbul itirazlarını yağmur da fırtına da durduramadı!

İstanbulluların Kanal İstanbul’a itirazları kentin her iki yakasındaki çevre ve şehircilik il müdürlüklerinde devam ediyor. Yurttaşlar, yağmur ve soğuğa aldırış etmeden kuyrukta bekliyor

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