  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Aralık 2019 17:50

Kanal İstanbul'a itiraz etmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

Hükümetin ''çılgın proje'' olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul projesine itiraz dilekçesi vermek için toplanan vatandaşlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde uzun kuyruklar oluşturdu.

Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Burnuma sigara kokuları geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Burnuma sigara kokuları geliyor"
Video Galeri
Cem Yılmaz'ı görünce ne yapacağını şaşırdı !
Cem Yılmaz'ı görünce ne yapacağını şaşırdı !
Video Galeri
İmamoğlu'nun gazeteciye verdiği yanıt alkış aldı !
İmamoğlu'nun gazeteciye verdiği yanıt alkış aldı !
Video Galeri
TEM Otoyolu'nda intihar girişimi ! Yol trafiğe kapandı...
TEM Otoyolu'nda intihar girişimi ! Yol trafiğe kapandı...
Video Galeri
Libya'da Türk gazetecilere saldırı ! O anlar kamerada
Libya'da Türk gazetecilere saldırı ! O anlar kamerada
Video Galeri
Hamile hamamböceği ameliyat edildi
Hamile hamamböceği ameliyat edildi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM