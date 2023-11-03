Anasayfa Video Galeriler Gündem Kandil'de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi Kandil'de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi 03 Kasım 2023 Cuma Saat: 12:50 Güncelleme: 03 Kasım 2023 Cuma 12:50 Milli Savunma Bakanlığı, "ansızın vurmaya devam!" diyerek düzenlenen yeni bir hava harekatında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 teröristin Kandil bölgesinde etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6544c25d1a433d7de576da63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Boşandığı kadının üzerine kapıyı kilitleyip, ateşe verdi Ne Ege, ne Akdeniz... Karavanlı turistin gözdesi bu ilimiz oldu Ataşehir’de gecekonduda yaşayan Polat çiftini eski komşuları anlattı Osmanlı arşiv araştırmacısı Filistin gerçeğini ortaya çıkardı Onlar Türkiye'nin gizemli oboları! Köylüler tarafından bulundu Antalya'da cam çerçeve kıran dolu yağışı Polis şoke oldu: Toprağın altından altınlar, dövizler fışkırdı! Sokak ortasında av tüfekli dehşet kamerada Sokak ortasında kadına şiddet: Saçından sürükleyip darbetti