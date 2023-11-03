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  4. Kandil'de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Kandil'de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, "ansızın vurmaya devam!" diyerek düzenlenen yeni bir hava harekatında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 teröristin Kandil bölgesinde etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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