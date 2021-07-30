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  4. Kandil'e hava harekatı: 40'a yakın hedef yerle bir edildi

Kandil'e hava harekatı: 40'a yakın hedef yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Gara, Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenledi. 40'a yakın hedefin imha edildiği belirtildi.

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