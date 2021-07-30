Anasayfa Video Galeriler Gündem Kandil'e hava harekatı: 40'a yakın hedef yerle bir edildi Kandil'e hava harekatı: 40'a yakın hedef yerle bir edildi 30 Temmuz 2021 Cuma Saat: 13:05 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Gara, Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenledi. 40'a yakın hedefin imha edildiği belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6103ceebafb0041d0a1c2823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: ''4 ilçeden geçecek, 13 istasyonlu olacak'' Müzede yangın alarmı: Tarihi eserler böyle taşındı Otellerin yanı başındaki ormanlık alan küle döndü Bakan Pakdemirli'den uçak tartışmalarına yanıt Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama Manavgat'ta bir orman yangını daha... Alevler yükseliyor! İstanbul'da ''hayali daire'' vurgunu! Olmayan evleri sattılar ''Geliyorum beyler'' deyip tabancayla intihar etti Otoyolda ölümcül yarış! Otomobil alev topuna döndü