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  3. 21 Temmuz 2017 12:03

Kandilli açıkladı: Depremin büyüklüğü 6.6

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.6 olarak güncelledi. 30-40 cm tsunami ölçüldüğü belirtilen açıklamada 80 kişinin yaralandığı bildirildi.

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