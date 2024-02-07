Kandilli Rasathanesi beklenen Marmara depreminin büyüklüğünü açıkladı

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara'daki fay hatlarında enerji birikmeye devam ettiğini belirterek, ''Bu coğrafyada 7'nin üzerinde bir deprem yaşayacağımız açık. '' dedi.

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