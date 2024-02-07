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  4. Kandilli Rasathanesi beklenen Marmara depreminin büyüklüğünü açıkladı

Kandilli Rasathanesi beklenen Marmara depreminin büyüklüğünü açıkladı

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Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara'daki fay hatlarında enerji birikmeye devam ettiğini belirterek, ''Bu coğrafyada 7'nin üzerinde bir deprem yaşayacağımız açık. '' dedi.

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