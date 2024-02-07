Anasayfa Video Galeriler Gündem Kandilli Rasathanesi beklenen Marmara depreminin büyüklüğünü açıkladı Kandilli Rasathanesi beklenen Marmara depreminin büyüklüğünü açıkladı 07 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 11:55 Güncelleme: 07 Şubat 2024 Çarşamba 11:55 Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara'daki fay hatlarında enerji birikmeye devam ettiğini belirterek, ''Bu coğrafyada 7'nin üzerinde bir deprem yaşayacağımız açık. '' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c34597f703dae0790159d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kutuplara dönen ilimizde sokakta kayak keyfi kamerada Yer: Tunceli... Yılanlar kış uykusundan uyandı; vatandaş tedirgin Park yeri kavgasında 3 kişiye kurşun yağdırdı Sapanca'da bungalov evde çıkan yangın can aldı Onlarca kaçak lüks otomobil ele geçirildi Sinir krizi geçiren genç ne bulduysa polislere fırlattı Şehir eşkıyaları yol kesip adam bıçakladı Bursa’da facianın eşiğinden dönüldü! Yol çöktü, ulaşım durdu Korku filmi değil gerçek: Sel böyle geldi!