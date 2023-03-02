Anasayfa Video Galeriler Gündem Kandilli Rasathanesi: Her an 7 üzeri deprem olabilir Kandilli Rasathanesi: Her an 7 üzeri deprem olabilir 02 Mart 2023 Perşembe Saat: 13:15 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözlerin çevrildiği İstanbul için uyarıda bulunan Kandilli Rasathanesi, ''Her an 7 üzeri deprem olabilir'' açıklamasını yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64007743434c8b121b482e93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da şoke eden olay! Rezidansta rehin tutulan 26 kadın kurtarıldı Asrın felaketinde 50 saniye ayrıntısı! Yıkım ve ölüm böyle geldi Depremde evi yıkılan depremzede artık burada yaşıyor SpaceX 4 kişiyi daha uzaya taşıdı Trafik magandalarının otoban yarışı böyle bitti! O anlar kamerada ''Enkazdan çığlık sesi geldi'' ihbarı alarma geçirdi Denizde korku dolu anlar! Feribotta yangın çıktı Fay hattının başlangıcındaki arazide oluşan devasa yarıklar dronla görüntülendi İstanbul'da korku dolu gece! Otomobil alev topuna döndü