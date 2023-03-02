Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözlerin çevrildiği İstanbul için uyarıda bulunan Kandilli Rasathanesi, ''Her an 7 üzeri deprem olabilir'' açıklamasını yaptı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64007743434c8b121b482e93" allowfullscreen></iframe>