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Kandilli Rasathanesi: Her an 7 üzeri deprem olabilir

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözlerin çevrildiği İstanbul için uyarıda bulunan Kandilli Rasathanesi, ''Her an 7 üzeri deprem olabilir'' açıklamasını yaptı.

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