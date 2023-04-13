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  4. Kandilli Rasathanesi'nden ezber bozan ''güvenli yer'' açıklaması

Kandilli Rasathanesi'nden ezber bozan ''güvenli yer'' açıklaması

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, önümüzdeki 500 yılda depremler açısından en güvenli yerin Kahramanmaraş olduğunu söyledi.

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