Kandilli Rasathanesi'nden ezber bozan ''güvenli yer'' açıklaması

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, önümüzdeki 500 yılda depremler açısından en güvenli yerin Kahramanmaraş olduğunu söyledi.

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