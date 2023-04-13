Anasayfa Video Galeriler Gündem Kandilli Rasathanesi'nden ezber bozan ''güvenli yer'' açıklaması Kandilli Rasathanesi'nden ezber bozan ''güvenli yer'' açıklaması 13 Nisan 2023 Perşembe Saat: 08:50 Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, önümüzdeki 500 yılda depremler açısından en güvenli yerin Kahramanmaraş olduğunu söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64379820fcd2a44e545e8833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Harry Potter TV dizisinden ilk tanıtım geldi Biden Başbakanını tanımadı; kenara itip bakasını selamladı Bir kadın cinayeti daha! Genç hemşire evinde katledildi CHP'li Öztunç, Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranını açıkladı Tüm kış beklediğimiz kar Nisan'da geldi.... Marmara'nın zirvesi bembeyaz! Bankada 5 kişi öldürülmüştü! Polis ile saldırganların çatışma anı kamerada Evlerini kiraya verdiklerine pişman oldular İstanbul'da vatandaşın tutamadığı kiralık evlerden bakın kimler çıktı The Marvels filminden ilk fragman geldi