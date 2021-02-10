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  3. 10 Şubat 2021 13:55

Kangal köpeği 5 metre sıçrayarak ''drone''u böyle kaptı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, bir Kangal köpeği, Kangal köpeklerinin haberini yapmak için havadan koyunların görüntüsünü almak isteyen gazetecilerin dronunu 5 metre sıçrayarak havada kaptı.

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