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Kangal köpeği, ayıyı böyle kovaladı

Tokat'ın Almus ilçesine koyun sürüsüne yaklaşan ayıyı, Kangal köpeği uzaklaştırdı. O anlar kameraya yansıdı.

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