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Kanlı ay tutulması Türkiye'den böyle izlendi

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Ay'ın yüzde 12'si Dünya'nın gölgesinde kaldığı anlara dair görüntüler gökyüzünde şölen oluşturdu. İşte Türkiye'den kanlı ay manzaraları...

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