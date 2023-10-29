Anasayfa Video Galeriler Gündem Kanlı ay tutulması Türkiye'den böyle izlendi Kanlı ay tutulması Türkiye'den böyle izlendi 29 Ekim 2023 Pazar Saat: 12:55 Güncelleme: 29 Ekim 2023 Pazar 12:55 Ay'ın yüzde 12'si Dünya'nın gölgesinde kaldığı anlara dair görüntüler gökyüzünde şölen oluşturdu. İşte Türkiye'den kanlı ay manzaraları... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653e2c0e6e4df407595b3ba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da örümcek adam hırsız kamerada 96 yaşındaki Nesibe anne Atatürk'ü gördüğü günü böyle anlattı İstanbul'da 100 metrelik Türk bayrağı ile dev kutlama Cumhuriyet coşkusu gökyüzüyle buluştu! Kapadokya'dan büyüleyen görüntüler Şahika Ercümen, Cumhuriyet için Türk bayrağını denizde dalgalandırdı Türünün tek örneği olan Bayraktar TB3 SİHA Cumhuriyet Bayramı’nda havalandı Erdoğan: İsrail seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz İstanbul'daki Büyük Filistin Mitingi'nden görüntüler Hizbullah, İsrail'e ait tankları böyle vurdu