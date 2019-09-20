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  3. 20 Eylül 2019 23:40

Kanser hastası Neslican Tay hayatını kaybetti

Kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan ve bugüne kadar tam 3 kez kanseri yenmeyi başaran Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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