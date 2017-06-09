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  3. 09 Haziran 2017 12:20

Kanserleri araştırırken kansere yakalandı

Mersin'de, 1993 yılından beri kanserlerle iç içe olan, kanserleri araştırırken kendisi de kansere yakalanıp, yenen Doç. Dr. Ahmet Ata Özçimen, bu hastalığın en büyük nedeninin "stres" olduğunu söyledi. Özçimen, "Kanser için sigara ve benzer

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28 Şubat mağduru anne, kızıyla aynı dönem mezun oldu
28 Şubat mağduru anne, kızıyla aynı dönem mezun oldu
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Best of Kültür 2017'de ünlüler geçidi
Best of Kültür 2017'de ünlüler geçidi
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Şehit pilot üsteğmenin eşi: Yine olsa yine onunla evlenirdim
Şehit pilot üsteğmenin eşi: Yine olsa yine onunla evlenirdim
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Dördüzlerin karne sevinci
Dördüzlerin karne sevinci
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Önce kızını sonra böbreğini verdi
Önce kızını sonra böbreğini verdi
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Tuğçenin katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi
Tuğçenin katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi