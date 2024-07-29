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  4. Kanyonda ''selfie'' korkunç bitti

Kanyonda ''selfie'' korkunç bitti

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Bursa'da Sansarak Kanyonu'na arkadaşlarıyla gelen genç kadın fotoğraf çekildiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

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