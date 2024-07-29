Anasayfa Video Galeriler Gündem Kanyonda ''selfie'' korkunç bitti Kanyonda ''selfie'' korkunç bitti 29 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 07:51 Güncelleme: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 07:51 Bursa'da Sansarak Kanyonu'na arkadaşlarıyla gelen genç kadın fotoğraf çekildiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a71fddd1a3f126d709f7f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TBMM'de yine kavga: ''Sahipsiz köpekler'' sözü ortalığı karıştırdı İstanbul'da gece yarısı silahlı saldırı Düğün çıkışı facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var Safiye Soyman'ın acı günü: Morgda ellerimle yıkadım Otogarda facianın eşiğinden dönüldü: Otobüs otogara daldı, yaralılar var ''Sevgili olduklarını'' sanıyordu, meğerse... Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan TÜİK için olay sözler: ''Aptal mı zannediyorsun beni ya?'' Taksim meydanında korku dolu anlar: Trafodan kıvılcımlar sıçradı Site havuzunda ''haşema'' krizi: Havuza sokmadılar