Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti
25 Temmuz 2019 14:40
Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti
Türkiye’nin ilk sıcak hava balon festivali olan “Kapadokya Balon Festivali”ni 100 bin yerli ve yabancı turist takip etti. 11 ülkeden 15 farklı balon figürünün katıldığı ve her gün 180 balonun havalandığı Türkiye’nin ilk balon festivali olan Kapadokya balon festivalini 4 gün boyunca 100 bin yerli ve yabancı turist takip etti. Kapadokya bölgesinde peş peşe gökyüzüne yükselen, robot, zeplin...