Kapadokya bölgesini Nisan ayında 360 bin 46 turist ziyaret etti
08 Mayıs 2019 12:30
Kapadokya bölgesini Nisan ayında 360 bin 46 turist ziyaret etti
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Nisan ayında 360 bin 46 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma manastırları ve sıcak hava balon turlarıyla ünlü Kapadokya bölgesini Nisan ayında 360 bin 46 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak...