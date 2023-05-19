Anasayfa Video Galeriler Gündem Kapadokya'da balonlar Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları ile havalandı Kapadokya'da balonlar Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları ile havalandı 19 Mayıs 2023 Cuma Saat: 08:30 Kapadokya'da balonlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için havalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6467096cd8b6ad448a3f4e53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Haliç Köprüsü'nde kaza yapan otomobil alev alev yandı TİP'in seçim çalışmasına polis müdahalesi İstanbul'da gemi yangını! Transparan giyen Wanda Nara kalça dansıyla olay oldu Ücretsiz olduğunu duyan Pamukkale'ye akın etti Yerli sistemlerle donatılan F-16'lar göreve hazır! İstanbul'da büyük panik! Arkadaşına kızıp evi ateşe verdi Ağaç ATM'lerin üzerine devrildi; onlar ise para çekmeye devam etti Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok zor sorular: ''Erdoğan!'' diyerek bağırdı