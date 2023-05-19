  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kapadokya'da balonlar Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları ile havalandı

Kapadokya'da balonlar Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları ile havalandı

Kapadokya'da balonlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için havalandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Haliç Köprüsü'nde kaza yapan otomobil alev alev yandı
TİP'in seçim çalışmasına polis müdahalesi
İstanbul'da gemi yangını!
Transparan giyen Wanda Nara kalça dansıyla olay oldu
Ücretsiz olduğunu duyan Pamukkale'ye akın etti
Yerli sistemlerle donatılan F-16'lar göreve hazır!
İstanbul'da büyük panik! Arkadaşına kızıp evi ateşe verdi
Ağaç ATM'lerin üzerine devrildi; onlar ise para çekmeye devam etti
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok zor sorular: ''Erdoğan!'' diyerek bağırdı