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  3. 25 Haziran 2017 17:15

Kapadokyada bayram coşkusu gökyüzünde başladı

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Ramazan Bayramı coşkusu gökyüzünde yaklaşık 100 balonun görsel şöleni ile başladı.

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Taksimde LGBTİ gerginliği
Taksimde LGBTİ gerginliği
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Taksimde Onur Yürüyüşü önlemleri
Taksimde Onur Yürüyüşü önlemleri
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2 bin 500 metrede düğün fotoğrafı çektirdiler
2 bin 500 metrede düğün fotoğrafı çektirdiler
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Çocuklarına bayramlık aldı, eve dönerken öldü
Çocuklarına bayramlık aldı, eve dönerken öldü
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Önce motosiklete sonra yayaya çarptı
Önce motosiklete sonra yayaya çarptı
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Poşet içinde çöpe atılan bebek hayata tutunamadı
Poşet içinde çöpe atılan bebek hayata tutunamadı