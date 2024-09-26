Anasayfa Video Galeriler Gündem Kapadokya'nın kardeşi Kula Peribacaları hayran bırakıyor Kapadokya'nın kardeşi Kula Peribacaları hayran bırakıyor 26 Eylül 2024 Perşembe Saat: 11:26 Güncelleme: 26 Eylül 2024 Perşembe 11:26 Manisa'nın Kula ilçesindeki peribacaları, görenleri kendine hayran bırakıyor. Kentte turizmin yeni gözdesi olan peribacaları, anıtsal görüntüsü ile dikkat çekiyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f51ab3f3c251a6d20f38a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kötü koku ortaya çıkardı: Apartmana giren ekiplerin ağzı açık kaldı MSB açıkladı: Türkiye F-35 programına geri dönecek mi? Tam 250 kişi iş yerlerine gittiklerinde, işsiz kaldıklarını öğrendi Firari PKK'lıdan boşanma aşamasındaki eşine silahlı ve patlayıcılı saldırı talimatı Uzun namlulu psikopat kamerada: Ekiplere silah çekip tehdit etti Ayda 100 bin TL kazanıyorlar ama çalıştıracak eleman bulamıyorlar Freni patlayan hafriyat kamyonu ne var ne yok ezip geçti Otomobiliyle denize uçtu: Şoke eden kaza kamerada ''Yılmazlar'' suç örgütü çökertildi: 14 gözaltı