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  4. Kapadokya'nın kardeşi Kula Peribacaları hayran bırakıyor

Kapadokya'nın kardeşi Kula Peribacaları hayran bırakıyor

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Manisa'nın Kula ilçesindeki peribacaları, görenleri kendine hayran bırakıyor. Kentte turizmin yeni gözdesi olan peribacaları, anıtsal görüntüsü ile dikkat çekiyor.

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