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  3. 15 Mayıs 2017 12:45

Kapadokyaya Meksikalı gelin

Meksikalı 33 yaşındaki Araceli Garcia Arreola Nevşehir’in Avanos ilçesine tatile geldiği otelde çalışan Ramazan Kokoz ile dünya evine girdi.

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Denize dostluk ve barış mayası çaldılar
Denize dostluk ve barış mayası çaldılar
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Pendik Limanında uyuşturucu operasyonu
Pendik Limanında uyuşturucu operasyonu
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8. Ana Jet Üssü'nde patlayıcı alarmı!
8. Ana Jet Üssü'nde patlayıcı alarmı!
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Sağlıklı yaşamın sırrı Karadenizde
Sağlıklı yaşamın sırrı Karadenizde
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Kuzey Koreden yeni tür füze denemesi
Kuzey Koreden yeni tür füze denemesi
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Otomobilin çarptığı motosikletteki gençler havaya savruldu
Otomobilin çarptığı motosikletteki gençler havaya savruldu